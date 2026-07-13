Corriere dello Sport: "Per Oso ballano pochi milioni. Koleosho spinge per Firenze ma il Burnley è indeciso"

La Fiorentina vuole chiudere altri acquisti. Oso è uno dei nomi in entrata, così come Koleosho e Thorstvedt. Si attende anche movimento in uscita.

FIRENZE - In questa prima metà di luglio la Fiorentina ha già iniziato a sistemare i vari reparti. Nelle prossime ore sarà la volta del terzino sinistro: è stato individuato in Oso del Siviglia il profilo giusto da regalare a Grosso. Le parti sono in trattativa, ballano pochi milioni. Gli spagnoli ne chiedono 15, i viola ne hanno offerti 10. Si può chiudere a metà strada. Col giocatore c’è già un’intesa di massima. Meno immediato l’affare Valdepenas. Il difensore contraccambia il gradimento di Paratici. Il Real lo porterà in ritiro e valuterà.



IL CENTROCAMPO. In attesa di ricevere notizie dal Sassuolo su Thorstvedt la Fiorentina resta in pressing su Oulai del Trabzonspor, che ha formulato una richiesta da 25 milioni. Il centrocampista ivoriano è fiducioso di potersi trasferire a Firenze, ma prima di tutto la dirigenza viola dovrà incassare denaro contante dalle cessioni. Ad esempio, Moreno potrebbe portare in dote 12-14 milioni. L’argentino ha molte richieste, piace a Monza e Strasburgo. Inoltre dopo la stagione trascorsa al Levante ha attratto l’interesse di molti club spagnoli.



L’ATTACCO. Infine è caccia all’esterno offensivo. Il nome più gettonato è Koleosho, che spinge per giocare a Firenze. Il problema è che il Burnley non è ancora convinto. Parallelamente la società viola riflette sul fronte Noa Lang. Il classe 1999 olandese sarà valutato in ritiro da Allegri, che con l’arrivo di Zeballos potrebbe lasciarlo partire in modo da liberare le corsie esterne a quel punto congestionate. La Fiorentina resta alla finestra e nel frattempo aspetta Koleosho.



Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport