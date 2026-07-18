Repubblica non ha dubbi: "L'obiettivo della Fiorentina è superare i 13 mila abbonati dello scorso anno"
L'obiettivo è raggiungere quota 15-16 mila
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2026 09:49
L'obiettivo è superare i tredicimila abbonati dello scorso anno e di raggiungere quota quindicimila- sedicimila ritenuta termine ultimo dalla Fiorentina per chiudere gli abbonamenti. Pur potendo contare su più di ventimila posti disponibili ogni partita, infatti la società lascerà ogni match dei posti liberi per la biglietteria, anche considerando le restrizioni che scatteranno nei prossimi mesi in maratona, con alcuni posti, circa mille, inutilizzabili per via dei lavori di restyling del Franchi. Lo scrive Repubblica.