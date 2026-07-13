Nazione: "Oso alla Fiorentina? Già oggi potrebbe andare in scena il contatto decisivo"

L'esterno che ha già dato il suo totale benestare al trasferimento in viola

Nel mirino di Paratici adesso c'è Joaquin Martinez Gauna, conosciuto da tutti come Oso. Il classe 2003 del Siviglia sembra realmente molto vicino alla Fiorentina, al netto di virate improvvise da parte di Paratici alle quali da qualche giorno i tifosi gigliati si sono abituati. Operazione da circa 12 milioni di euro.

La Fiorentina ne offriva una decina, il Siviglia ne voleva 15, le parti si dovrebbero dar la mano più o meno a metà strada. In Spagna sono sicuri che l'affare si farà in fretta. Tanto che il Siviglia ha già preso il sostituto (Juan Iglesias dal Getafe) e ha bisogno di introiti dal mercato per le note difficoltà finanziarie. Già oggi potrebbe andare in scena il contatto decisivo, con l'esterno che ha già dato il suo totale benestare al trasferimento in viola. Lo scrive La Nazione.