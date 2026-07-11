Corriere dello Sport: "Stallo Koleosho, la Fiorentina si guarda intorno per non perdere altro tempo"

Quella di Koleosho è la pista più calda

Luca Koloesho sarebbe la pista più calda, se non fosse che il Burnley ha deciso di prendersi qualche giorno per valutare le altre offerte. La società viola è forte della volontà del giocatore di trasferirsi a Firenze, questo non toglie che si stia guardando intorno per non perdere altro tempo. L’attesa non sarà certo infinita. Lo riporta il Corriere dello Sport.