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Corriere dello Sport: "Stallo Koleosho, la Fiorentina si guarda intorno per non perdere altro tempo"

Quella di Koleosho è la pista più calda

A cura di Lisa Grelloni
11 luglio 2026 09:27
Corriere dello Sport: "Stallo Koleosho, la Fiorentina si guarda intorno per non perdere altro tempo" -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
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Luca Koloesho sarebbe la pista più calda, se non fosse che il Burnley ha deciso di prendersi qualche giorno per valutare le altre offerte. La società viola è forte della volontà del giocatore di trasferirsi a Firenze, questo non toglie che si stia guardando intorno per non perdere altro tempo. L’attesa non sarà certo infinita. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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