Gazzetta svela: “Grosso vuole visionare Sohm prima di metterlo definitivamente sul mercato”

Sarà una delle risposte che dovrà arrivare dalla prima parte di questo ritiro

Fra i tanti rientranti dai prestiti sono stati convocati per il ritiro soltanto Moreno, difensore che ha diverse richieste ed è in uscita, e Simon Sohm, centrocampista che è stato inserito nel gruppo per volontà proprio dell'allenatore che vorrebbe testarlo e visionarlo prima di metterlo definitivamente sul mercato. Sarà una delle risposte che dovrà arrivare dalla prima parte del ritiro estivo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.