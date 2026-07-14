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Gazzetta svela: “Grosso vuole visionare Sohm prima di metterlo definitivamente sul mercato”

Sarà una delle risposte che dovrà arrivare dalla prima parte di questo ritiro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2026 09:35
Gazzetta svela: “Grosso vuole visionare Sohm prima di metterlo definitivamente sul mercato” - Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Sohm
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Fra i tanti rientranti dai prestiti sono stati convocati per il ritiro soltanto Moreno, difensore che ha diverse richieste ed è in uscita, e Simon Sohm, centrocampista che è stato inserito nel gruppo per volontà proprio dell'allenatore che vorrebbe testarlo e visionarlo prima di metterlo definitivamente sul mercato. Sarà una delle risposte che dovrà arrivare dalla prima parte del ritiro estivo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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