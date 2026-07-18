CorSport: "Per Thorstvedt il Sassuolo potrebbe accettare una contropartita. Il preferito è Brescianini"

Dopo il colpo Oulai, la Fiorentina non molla Thorstvedt. Possibile anche il coinvolgimento di Comuzzo, che i viola darebbero in prestito secco o con diritto di riscatto.

Le TRATTATIVE. Sempre in corso la ricerca di un esterno offensivo. Il nome di Johan Bakayoko non è mai tramontato, anzi, i contatti degli ultimi giorni con il Lipsia confermano il gradimento del ds Paratici che sa di dover andare spedito nel processo di ricostruzione della rosa. I tedeschi non sono così convinti di voler cedere Bakayoko, ma dovranno fare i conti con i desideri del calciatore che potrebbe preferire una nuova avventura. Servirebbero almeno 20 milioni.

A tal proposito, l’arrivo di Oulai esclude quello di Arokodare, visto che l’unico slot per gli extracomunitari rimasto a disposizione della Fiorentina è stato occupato.



Le CESSIONI. Per colmare il disavanzo di 28 milioni che si è creato dopo i primi acquisti, la Fiorentina sta cercando di completare qualche uscita ed è in trattativa col Wrexham che è interessato a Moreno. Si potrebbe fare per 8,5 milioni più il mantenimento del 50% sulla futura rivendita. Il problema è la volontà del difensore argentino, che prende tempo e non ha ancora comunicato la sua decisione. Ci sono altre squadre su di lui: Monza, Strasburgo (più defilato), Getafe ed Espanyol. Occhio anche alla situazione di Valentini, per la cui cessione a titolo definitivo c’è un accordo col Gremio sulla base di una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro.



THORST. Non è tramontata la pista che porta a Thorstvedt. Il norvegese ha un’intesa con la Fiorentina, che proprio per questo punta a spendere il meno possibile per prelevarlo e lo ha fatto capire al Sassuolo. Il quale col passare dei giorni si sta convincendo ad accettare l’inserimento di una contropartita tecnica. La preferita è Brescianini, ma in ballo ci sono pure Sohm e Fabbian. Senza contare Commuzzo, che piace tanto ai neroverdi e che la società viola darebbe in prestito secco o al massimo con diritto di riscatto fissato a 15-20 milioni. Le parti continuano a trattare per provare a raggiungere un accordo. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport