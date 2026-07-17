Corriere Fiorentino: "La Fiorentina per Oulai propone al Trabzonspor 25 milioni + bonus e il 20% sulla rivendita"

La formula preparata dalla Fiorentina per strappare Oulai al Trabzonspor

Una (piccola) pausa di riflessione. Dopo aver tenuto il piede schiacciato sull'acceleratore piazzando cinque colpi (Viery, Dragusin, Atta, Jimenez e Valdepenas) nel giro di un paio di settimane, per Fabio Paratici è iniziata una nuova fase. Ciò non significa che non stia continuando a lavorare (forte) sulle entrate. Significa però che prima di affondare definitivamente i colpi comunque già ampiamente impostati dovrà concentrarsi sulle uscite. Del resto nella testa del direttore sportivo, ci sono almeno un altro paio di operazioni particolarmente onerose. Una in particolare: quella che dovrebbe portare Christ Inao Oulai.

Il giocatore piace da matti all'area tecnica della Fiorentina, e in questi giorni sono serviti prima a blindare l'intesa col giocatore (che da tempo ha espresso chiaramente la sua volontà di trasferirsi in riva all'Arno) e poi gettare le basi per l'accordo col Trabzonpor:

"Abbiamo raggiunto l'accordo con la Fiorentina, aspettiamo quella tra lui e il club viola" ha detto il vicepresidente dei turchi.

Da Firenze però frenano. La trattativa infatti non è semplice, anche se alla fine dovrebbe andare a dama: l'intesa di massima parla di una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni più bonus (si parla del 20%) sulla futura rivendita.