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Gazzetta: “Koleosho ha detto al Paris FC che vuole andare alla Fiorentina. Servirà l’ok del Burnley”

Koleosho in queste ore ha fatto un passo decisivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2026 09:12
Gazzetta: “Koleosho ha detto al Paris FC che vuole andare alla Fiorentina. Servirà l’ok del Burnley” -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
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Luca Koleosho in queste ore ha fatto un passo decisivo, comunicando al Paris FC (dove era in prestito e che ha fatto un'offerta per trattenerlo) la sua volontà di andare alla Fiorentina, ma servirà anche il benestare definitivo del Burnley che ne detiene il cartellino e che dovrebbe accettare l'offerta viola.

Dal Siviglia sembra ormai praticamente fatta per l'arrivo a Firenze di "Oso" Joaquin Martinez Gauna e in più c'è la forte volontà di insistere per Oulai, centrocampista ivoriano classe 2006 del Trabzonspor. La richiesta è molto elevata, ma è un ostacolo che non sembra bloccare la Fiorentina. Occhi poi su due giovani del Real Madrid: Valdepenas, classe 2006, esterno sinistro e Thiago Pitarch, centrocampista del 2007. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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