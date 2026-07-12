Gazzetta: “Koleosho ha detto al Paris FC che vuole andare alla Fiorentina. Servirà l’ok del Burnley”

Koleosho in queste ore ha fatto un passo decisivo

Luca Koleosho in queste ore ha fatto un passo decisivo, comunicando al Paris FC (dove era in prestito e che ha fatto un'offerta per trattenerlo) la sua volontà di andare alla Fiorentina, ma servirà anche il benestare definitivo del Burnley che ne detiene il cartellino e che dovrebbe accettare l'offerta viola.

Dal Siviglia sembra ormai praticamente fatta per l'arrivo a Firenze di "Oso" Joaquin Martinez Gauna e in più c'è la forte volontà di insistere per Oulai, centrocampista ivoriano classe 2006 del Trabzonspor. La richiesta è molto elevata, ma è un ostacolo che non sembra bloccare la Fiorentina. Occhi poi su due giovani del Real Madrid: Valdepenas, classe 2006, esterno sinistro e Thiago Pitarch, centrocampista del 2007. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.