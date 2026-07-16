Corriere fiorentino: "Arokodare sa di piano B. A Oulaï scappa un "like" sotto una notizia di mercato viola"

La trattativa per Oulaï sembrerebbe in dirittura d'arrivo. Secondo il Corriere fiorentino, per l'ultimo posto da extracomunitario, Paratici punta tutto su Oulaï.

Chi ha tempo non perda tempo, e Paratici sembra non conoscere sosta. In attesa di perfezionare Valdepenas col Real, il ds si concentra sulle uscite, costretto com’è a gestire una rivoluzione destinata a cambiare ogni reparto.

La priorità è quella di ridurre una rosa sovradimensionata, ma contando gli investimenti fin qui sostenuti (oltre 40 milioni) cominciare a incassare non è una cattiva idea. Tra i primi ad accorgersi dell’antifona quel Gosens rimasto fuori dai convocati e ora disposto ad accettare lo Schalke 04, trattativa impostata su un prestito con riscatto obbligato da 2,5 milioni e legato alla permanenza in Bundesliga. Per lui c’erano anche il Fenerbahce e il Siviglia, ma alla fine la scelta è ricaduta sul club per il quale Gosens ha sempre simpatizzato. Da ieri sono anche altre le situazioni in uscita che hanno subito un’accelerata, come Moreno vicino al Wrexham disposto ad assicurare ai viola 8,5 milioni più il 50% sulla rivendita, mentre pure per Richardson si registrano novità. Con il marocchino sono stati i francesi del Le Havre a muovere i passi più concreti tanto che, con le visite mediche già fissate, la Fiorentina attende di chiudere per un prestito con diritto di riscatto da 8 milioni.

Quanto a Valentini, di rientro dal prestito al Verona, è il Gremio il club più interessato con una proposta da 3,5 milioni. E mentre il Torino avrebbe intensificato il pressing su Comuzzo, e il Napoli su Dodò, in entrata le questioni da affrontare restano il dialogo a distanza con il Trabzonspor per Oulai, vero e proprio chiodo fisso dei viola, e l’interesse per Joao Mario tornato d’attualità per trovare un’alternativa a Jimenez. Con un solo slot disponibile per acquistare un altro extracomunitario dopo il brasiliano Viery, l’interesse per Arokodare del Wolverhampton, che da extracomunitario escluderebbe Oulai, somiglia a un piano B. Forte di contatti costanti con l’entourage del mediano ivoriano, che ha già aperto al suo arrivo a Firenze (ieri si sarebbe lasciato andare a un like sotto una notizia sul suo trasferimento in viola) Paratici difficilmente cambierà idea.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino