Repubblica: “In caso di altri colpi a centrocampo, Fabbian e Brescianini potrebbero lasciare la Fiorentina”
Qualche centrocampista potrebbe lasciare Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2026 09:35
Da valutare anche le posizioni di Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, altri due profili che potrebbero rientrare nei ragionamenti del club in caso di ulteriori innesti a centrocampo. Sembra invece essersi raffreddata la pista che porta a Rolando Mandragora. L'interesse del Besiktas, emerso nelle scorse settimane, sarebbe infatti progressivamente scemato e al momento non risultano trattative concrete per il centrocampista. Lo scrive Repubblica.