Repubblica: “In caso di altri colpi a centrocampo, Fabbian e Brescianini potrebbero lasciare la Fiorentina”

Qualche centrocampista potrebbe lasciare Firenze

Da valutare anche le posizioni di Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, altri due profili che potrebbero rientrare nei ragionamenti del club in caso di ulteriori innesti a centrocampo. Sembra invece essersi raffreddata la pista che porta a Rolando Mandragora. L'interesse del Besiktas, emerso nelle scorse settimane, sarebbe infatti progressivamente scemato e al momento non risultano trattative concrete per il centrocampista. Lo scrive Repubblica.