Labaro Viola

Repubblica: “In caso di altri colpi a centrocampo, Fabbian e Brescianini potrebbero lasciare la Fiorentina”

Qualche centrocampista potrebbe lasciare Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2026 09:35
Repubblica: “In caso di altri colpi a centrocampo, Fabbian e Brescianini potrebbero lasciare la Fiorentina” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fabbian
Condividi

Da valutare anche le posizioni di Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, altri due profili che potrebbero rientrare nei ragionamenti del club in caso di ulteriori innesti a centrocampo. Sembra invece essersi raffreddata la pista che porta a Rolando Mandragora. L'interesse del Besiktas, emerso nelle scorse settimane, sarebbe infatti progressivamente scemato e al momento non risultano trattative concrete per il centrocampista. Lo scrive Repubblica.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok