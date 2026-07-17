Tuttosport: "Palladino outsider per la panchina della Nazionale, Pirlo resta il favorito su Mancini"

Raffaele Palladino sfida Andrea Pirlo e Roberto Mancini come futuro commissario tecnico della nazionale italiana

La corsa alla panchina della Nazionale italiana si arricchisce di un nuovo candidato. Oltre ai nomi di Andrea Pirlo e Roberto Mancini, nelle ultime ore avrebbe preso quota anche quello di Raffaele Palladino, reduce dall'esperienza in Serie A e stimato per il suo calcio propositivo e per la capacità di valorizzare i giovani talenti.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Pirlo resta il principale favorito del tandem composto da Paolo Maldini e Leonardo, incaricati di individuare il profilo giusto per inaugurare il nuovo ciclo azzurro. Mancini rappresenta invece l'opzione di maggiore esperienza, ma sulla sua possibile nomina continuano a pesare i dubbi legati al suo precedente addio alla Nazionale.

La FIGC punta a sciogliere le riserve nel giro di pochi giorni, con l'obiettivo di nominare il nuovo commissario tecnico in tempi rapidi e avviare al più presto il nuovo progetto della Nazionale.