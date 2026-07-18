Quinto giorno di lavoro al Viola Park: esercizi sul 4-3-3, provato anche Jimenez esterno alto

Kean non ha ancora partecipato alla partitella di fine allenamento. Nel ruolo di esterni sono stati provati Brescianini, Gudmundsson e anche Jimenez.

FIRENZE - Quinto giorno di lavoro nell'afa estrema del Viola Park: anche ieri doppia seduta per la Fiorentina al campo sportivo di Bagno a Ripoli, col secondo allenamento aperto al pubblico. Nel tardo pomeriggio qualche esercitazione che ha permesso a Fabio Grosso di svolgere un piccolo casting per gli esterni: visto il desiderio del nuovo tecnico viola di impostare la squadra con il suo 4-3-3, servono cursori di fascia sia dietro che davanti ma a oggi ci sono a disposizione nel ruolo solo i terzini Fortini e Dodo, entrambi nella lista dei cedibili, oltre al neo-arrivato Jimenez, che è stato utilizzato anche come attaccante a destra. E così sugli esterni ieri si sono visti Brescianini (in basso a sinistra) ma anche Gudmundsson (davanti, sempre a sinistra), con Moreno (anche lui in odore di cessione) come terzino destro, oltre al 2006 Balbo come terzino sinistro.

Nella partitella finale (a cui non ha partecipato il convalescente Moise Kean) è stato inserito, sulle fasce, anche il classe 2008 Antonio Pirrò. Esperimenti estivi, nulla di più per adesso. Prove che troveranno seguito nella sgambata in famiglia di domenica tra prima squadra e Primavera. Intanto, procede spedita la campagna abbonamenti, con novemila tessere rinnovate in meno di cinque giorni.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport