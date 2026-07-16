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Nazione: "L'arrivo a Firenze di Valdepenas può slittare qualche giorno. Il Real valuta se farlo vedere a Mou"

Confermato l'arrivo del jolly del Real

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2026 09:02
Nazione: "L'arrivo a Firenze di Valdepenas può slittare qualche giorno. Il Real valuta se farlo vedere a Mou" -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
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Capitolo Valdepenas. Confermato l'arrivo del jolly dal Real. Lo sbarco a Firenze potrebbe slittare di qualche giorno. Il Real sta valutando se farlo vedere o meno da Mourinho. Ma non per bloccarne adesso il passaggio a Firenze, bensì per farne una valutazione in vista del futuro. Lo riporta La Nazione.

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