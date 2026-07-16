Nazione: "L'arrivo a Firenze di Valdepenas può slittare qualche giorno. Il Real valuta se farlo vedere a Mou"
Confermato l'arrivo del jolly del Real
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2026 09:02
Capitolo Valdepenas. Confermato l'arrivo del jolly dal Real. Lo sbarco a Firenze potrebbe slittare di qualche giorno. Il Real sta valutando se farlo vedere o meno da Mourinho. Ma non per bloccarne adesso il passaggio a Firenze, bensì per farne una valutazione in vista del futuro. Lo riporta La Nazione.