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Nazione rivela: “La Fiorentina ha fatto due offerte al Wolverhampton per Arokodare”

Sullo sfondo resta l'idea che porta all'attaccante

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2026 08:45
Nazione rivela: “La Fiorentina ha fatto due offerte al Wolverhampton per Arokodare” -
Rassegna Stampa
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Sullo sfondo rimane sempre l'idea per l'attacco che porta ad Arokodare del Wolverhampton. Altro elemento extracomunitario che sarebbe escluso dall'ingaggio di Oulai. La Fiorentina avrebbe formulato due proposte al club inglese, mischiando ancora di più le carte sul fronte del centrocampista. Lo riporta La Nazione.

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