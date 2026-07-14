Nazione: "Strasburgo in pole per Moreno, la Fiorentina lo cede per 12 milioni. C'è anche il Monza"

Il difensore argentino ha diversi estimatori

E poi Moreno, che Grosso ha convocato per il ritiro. Il difensore centrale argentino ha diversi estimatori. In Serie A si è informato il Monza. Ma è lo Strasburgo la squadra più convinta in questo momento, anche se in Liga (dopo la buona stagione al Levante) in diversi si sono interessati. Per la Fiorentina è cedibile, ma servono circa 12 milioni. Lo riporta La Nazione.