Corriere Fiorentino insiste: "Oulai-Fiorentina? Al massimo tra qualche giorno la fumata bianca"

Viola pronti ad avvicinarsi parecchio ai 30 milioni chiesi dal Trabzonspor

Dopo aver stupito tutti col colpo Atta infatti il diesse pare sempre più deciso a regalare a Fabio Grosso un altro centrocampista di primissimo livello. Si tratta di Christ Inao Oulai (anche lui nato nel 2006), ivoriano di proprietà del Trabzonspor che si è messo in gran luce durante il Mondiale e per il quale i viola sono pronto ad avvicinarsi (parecchio) ai 30 milioni chiesti dal club turco. Anzi. Stando a fonti molto vicine al giocatore nella giornata di ieri la Fiorentina avrebbe sostanzialmente soddisfatto tali pretese, aggiungendo al pacchetto anche una percentuale (ormai un classico) sulla futura rivendita.

Ad imprimere una forte accelerata all’operazione, oltre alla determinazione di Paratici, è stata anche e forse soprattutto la volontà di Oulai stesso. Ancora qualche ora, al massimo qualche giorno di lavoro e pazienza insomma, e poi anche questa trattativa dovrebbe andare a dama. Lo scrive il Corriere Fiorentino.