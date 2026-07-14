Nazione: "Oulai ha rifiutato il Brentford, spinge per la Fiorentina. Ma il Trabzonspor chiede 35-37 milioni"

La distanza economica è ampia

La Fiorentina continua a far filtrare che Oulai non sia un obiettivo concreto, ma dalla Turchia arrivano segnali opposti. Secondo le indiscrezioni turche, infatti, Oulaï avrebbe già respinto un paio di proposte, tra cui una del Brentford, spingendo con decisione per una sola destinazione: Firenze. Il giocatore sarebbe quindi orientato ad accettare una cessione soltanto nel caso in cui si aprisse davvero la possibilità di vestire la maglia viola.

Il nodo principale resta però economico. Il Trabzonspor valuta il cartellino tra 35 e 37 milioni di euro, una cifra ancora lontana da quella che la Fiorentina potrebbe eventualmente prendere in considerazione, compresa tra 20 e 25 milioni. La distanza è importante, ma non è escluso che qualcosa possa muoversi presto. Sempre secondo fonti turche, è previsto a breve un contatto tra i due club, forse già nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Lo scrive La Nazione.