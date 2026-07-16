Corriere dello Sport: "Riavviati i contatti per Joao Mario. La Fiorentina ha già il benestare del calciatore"

Oltre a Jimenez, la Fiorentina segue anche altri profili per la fascia destra. Torna in questo senso il nome di Joao Mario della Juventus.

ATTESA Valdepeñas. A differenza di Oulai, Victor Valdepeñas è virtualmente un giocatore della Fiorentina. O almeno: la Viola lo ha bloccato per 8 milioni di euro, col Real Madrid che manterrà il 50% sulla futura rivendita e il diritto di recompra (che varrà per le prossime tre stagioni e garantirà eventualmente 10-12 milioni al club di Commisso). Per Valdepeñas è pronto un contratto di cinque anni, ma l’annuncio arriverà solo dopo che José Mourinho avrà dato (eventualmente) il suo via libera. La data giusta potrebbe essere l'1 agosto, in occasione dell'amichevole tra le due squadre. Gli intermediari lavorano per limare i tempi.



TORNA JOAO MARIO. In tutto questo la Fiorentina ha riattivato i contatti con la Juventus per Joao Mario. Dato l’addio previsto di Dodo e Fortini, servirà un nuovo giocatore che assieme ad Alex Jimenez rinforzi la fascia destra. Il ventiseienne, in scadenza con la Juve nel 2030, avrebbe già dato il suo benestare al passaggio in maglia viola. Paratici e Goretti lavorano per il prestito con diritto di riscatto. Su Joao Mario c'era anche il Bologna per un potenziale scambio con Emil Holm.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport.