Nazione sicura: "La Fiorentina si metterà in contatto con Thorstvedt, al Sassuolo può finire Sohm"
Nei prossimi giorni, ora che la Norvegia non è più al Mondiale, la Fiorentina si muoverà
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2026 10:08
E sempre nei prossimi giorni, ora che la Norvegia non è più al Mondiale, la Fiorentina potrà mettersi ufficialmente in contatto con il Sassuolo per Thorstvedt. Sempre più probabile che nell'affare - nella direzione dei neroverdi - possa essere inserito Sohm. Lo riporta La Nazione.