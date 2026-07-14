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Nazione sicura: "La Fiorentina si metterà in contatto con Thorstvedt, al Sassuolo può finire Sohm"

Nei prossimi giorni, ora che la Norvegia non è più al Mondiale, la Fiorentina si muoverà

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2026 10:08
Nazione sicura: "La Fiorentina si metterà in contatto con Thorstvedt, al Sassuolo può finire Sohm" -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Thorstvedt
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E sempre nei prossimi giorni, ora che la Norvegia non è più al Mondiale, la Fiorentina potrà mettersi ufficialmente in contatto con il Sassuolo per Thorstvedt. Sempre più probabile che nell'affare - nella direzione dei neroverdi - possa essere inserito Sohm. Lo riporta La Nazione.

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