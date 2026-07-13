Repubblica: "L'entourage di Kean ha aperto alla permanenza alla Fiorentina. Addio? Solo in caso di top club"

La Fiorentina non ritiene il centravanti incedibile

Per Kean il ritiro sarà l'occasione per incontrare Grosso di persona, parlarci e far capire il suo stato d'animo in vista della nuova stagione dopo un infortunio che lo tiene lontano dai campi da aprile e dalla sfida al Verona. Fino al 15 luglio sarà valida la clausola da 62 milioni, ma difficilmente si farà avanti qualche club.

Poi lo scenario potrebbe cambiare: la Fiorentina non ritiene il classe 2000 incedibile ma dipenderà dal tipo di offerta che arriverà e dalla volontà di Moise. L'entourage ha aperto alla permanenza, con un'idea di addio soltanto in caso di chiamata di un top club, scenario molto complicato. Lo scrive Repubblica.