Repubblica: "L'entourage di Kean ha aperto alla permanenza alla Fiorentina. Addio? Solo in caso di top club"
La Fiorentina non ritiene il centravanti incedibile
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2026 09:48
Per Kean il ritiro sarà l'occasione per incontrare Grosso di persona, parlarci e far capire il suo stato d'animo in vista della nuova stagione dopo un infortunio che lo tiene lontano dai campi da aprile e dalla sfida al Verona. Fino al 15 luglio sarà valida la clausola da 62 milioni, ma difficilmente si farà avanti qualche club.
Poi lo scenario potrebbe cambiare: la Fiorentina non ritiene il classe 2000 incedibile ma dipenderà dal tipo di offerta che arriverà e dalla volontà di Moise. L'entourage ha aperto alla permanenza, con un'idea di addio soltanto in caso di chiamata di un top club, scenario molto complicato. Lo scrive Repubblica.