Corriere dello Sport: "Kean ha fatto una parte di lavoro col gruppo. Attimi di apprensione per De Gea"

L'attaccante italiano sta svolgendo una parte di preparazione personalizzata. De Gea dolorante alla mano dopo un tiro di Dodò.

FIRENZE - Secondo giorno di ritiro al Viola Park con una costante, la morsa di calore che attanaglia Firenze. Lavoro sul campo pomeridiano per la Fiorentina di Fabio Grosso di fronte a circa 300 presenti: non ha partecipato alla seduta di gruppo l'ultimo arrivato, Alex Jimenez, che ha svolto un allenamento specifico. Sta rientrando piano piano coi compagni Moise Kean, che ieri ha svolto parte del lavoro collettivo per poi concentrarsi su esercizi ad hoc (cambi di direzione e conclusione) per testare la tibia. Per il resto della truppa esercizi airobici, torello e la consueta partitella finale, in cui si sono distinti un Arthur Atta già in formato super e uno Cher Ndour che ha chiuso i conti con un super-gol.

Attimi di apprensione per David De Gea: nella parte finale ha accusato un piccolo infortunio alla mano, è stato subito valutato dallo staff medico e verrà monitorato nelle prossime ore, in dubbio la sua presenza in campo oggi. Presente anche il Ds Fabio Paratici, protagonista di un colloquio proprio con De Gea a bordocampo. A parlare ai microfoni del club è stato invece Oliver Christensen, confermato tra i pali come vice dello spagnolo: «Sono contento del calore della gente, i tifosi mi danno energia. Grosso ci chiede di trovare soluzioni da dietro, ma la cosa importante per un portiere è sempre parare».

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport