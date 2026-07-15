Il Corriere dello Sport: "Attesa una risposta dal Burnley per Koleosho. Il calciatore ha scelto Firenze da tempo"

Non è ancora conclusa la trattativa tra Fiorentina e Burnley. Nonostante la decisione del calciatore, manca ancora il via libera del Burnley.

Parallelamente la Fiorentina lavora al reparto offensivo. Servono degli esterni alti per consentire a Grosso di sperimentare il suo 4-3-3. I dirigenti sono in attesa di ricevere una risposta del Burnley per Koleosho. Il classe 2004 ha già espresso la sua preferenza per il trasferimento a Firenze. Restano nel mirino Bakayoko del Lipsia e Aranda del Boca Juniors che può fare sia il trequartista che l’esterno. Da non scartare l’opzione Lang, ovviamente sulla base di quanto deciderà il Napoli nelle prossime settimane.

Quanto alle cessioni, da ieri Caprini è un nuovo giocatore del Cesena, così come Harder del Basilea. Il primo in prestito secco, il secondo a titolo definitivo per 2 milioni di euro (agli svizzeri rimarrà il 50% sulla futura rivendita).



Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport