Il Corriere dello Sport: “Nessun accordo e grande distanza tra Fiorentina e Trabzonspor per Oulaï”

Il giornale di Ivan Zazzaroni riporta la trattativa tra Fiorentina e Trabzonspor. Secondo quanto riportato, c'è distanza fra le parti.

FIRENZE - Siamo nel vivo della trattativa fra la dirigenza viola e il Trabzonspor per Oulai. Il classe 2006, rientrato ieri in Turchia dopo il Mondiale, ha aperto alla Fiorentina e ribadito al proprio club di volersene andare. Le società hanno avuto dei nuovi contatti per aggiornarsi sulle intenzioni reciproche: la richiesta del Trabzonspor è di 25-30 milioni, l’offerta di Paratici non oltrepassa i 20.

Nelle prossime ore potrebbe esserci un avvicinamento decisivo. La priorità dei viola è di sfoltire il centrocampo e incassare. In questo senso Moreno è uno dei giocatori più ambiti: su di lui, valutato 12-14 milioni, ci sono Monza, Strasburgo, Getafe, Espanyol.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport