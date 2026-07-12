Corriere Fiorentino: "Nottingham Forrest su Dodò ma occhio all'Inter se dovesse saltare Khalaili"
I passi più concreti per ora sono stati mossi dal club inglese
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2026 09:17
Visti gli intoppi fisici che stanno frenando l’arrivo di Khalaili all’Inter, oltre al Napoli potrebbe rifarsi viva la società nerazzurra per Dodo. L’esterno dell’Union St. Gilloise, infatti, dovrà sostenere altre visite mediche più approfondite prima di poter diventare un giocatore dell’Inter. Se l’operazione dovesse saltare, potrebbe tornare di moda il viola per i nerazzurri. Al momento, tuttavia, i passi più concreti per l’esterno brasiliano della Fiorentina li ha mossi il Nottingham Forrest. Lo scrive il Corriere Fiorentino.