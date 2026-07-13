Corriere dello Sport: "L'arrivo di Oulaï alla Fiorentina potrebbe significare la cessione di Fagioli"

Il club aveva smentito ma da allora le voci si sono rincorse ad una velocità impressionante. Il Trabzonspor chiede 25 milioni, possibile una formula alla Atta.

Fiorentina anno zero è tutto fuorché un’esagerazione. Allenatore nuovo e scelto ad hoc, direttore sportivo che nuovo non e però è come se lo fosse, perché la Fiorentina della stagione passata se l’è ritrovata e poi l’ha ritoccata a gennaio e da lontano nel mezzo di una tempesta, mentre questa la sta costruendo pezzo per pezzo. Ex novo, appunto.

Tutto mettendo insieme, questo mercato lascerà in eredità un gruppo rivoluzionato più che ridisegnato, con un unico e chiaro obiettivo: chiudere col passato e aprire un ciclo proiettato verso il futuro. Oggi con ambizioni precise, nettamente suffragate dai quattro acquisti e altri da realizzare, domani con l’aiuto dei risultati che adesso non possono che essere immaginati e sperati.



OUI OULAI. Ma Paratici e la Fiorentina stanno già pensando in grande: Atta quale manifesto assoluto, poi anche Viery, Dragusin e Jimenez sono lì a confermarlo senza tema di smentita.

E adesso il direttore sportivo ci prova per Christ Oulai, con gli assalti per l’ivoriano del Lipsia e del Nottingham Forest da neutralizzare, ma soprattutto con la richiesta del Trabzonspor da fronteggiare: venticinque milioni chiedono i turchi per il centrocampista centrale classe 2006 e sono tanti, troppi, e non solo perche la Fiorentina ha programmato già da spendere, tra parte fissa e riscatti, quasi ottantacinque per i succitati quattro.

Ma Oulai, ragionando di futuro partendo dal presente, è in cima ai pensieri di Paratici e allora al Viola Park ci provano con la formula usata per Atta (acquisto non dell’intero cartellino e rivendita ampia lasciata al club d’appartenenza). Anche a costo di “sacrificare” Fagioli per riuscirci? Anche. Nonostante la stima assoluta di tecnico e dirigenti per il regista ex Juventus: è l’anno zero non per dire.

