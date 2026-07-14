Nazione: "La Fiorentina piomba su Ruggeri. La formula? Prestito oneroso con diritto di riscatto"
Ruggeri passato un anno fa in Spagna, potrebbe tornare in Italia
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2026 09:46
Secondo quanto filtra, Ruggeri, passato un anno fa all’Atletico Madrid per circa 18 milioni di euro, potrebbe tornare in Italia proprio a Firenze. La formula studiata dai viola sarebbe quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, da esercitare eventualmente tra dodici mesi.
Ruggeri, per caratteristiche e prospettiva, potrebbe diventare il terzino sinistro da consegnare a Fabio Grosso come prima scelta, davanti allo stesso Oso. Per questo la Fiorentina prende tempo: l’affare con il Siviglia è pronto, ma la corsia mancina resta ancora aperta a valutazioni. Lo scrive La Nazione.