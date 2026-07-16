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Repubblica: "La Lazio piomba su Piccoli ma il centravanti vuole convincere la Fiorentina"

Il calciatore sente di potersi ancora ritagliare spazio nella Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2026 09:34
Repubblica: "La Lazio piomba su Piccoli ma il centravanti vuole convincere la Fiorentina" - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Lazio continua a seguire con interesse Roberto Piccoli, ma l’attaccante non sembra intenzionato a forzare la mano. Il giocatore sente di avere ancora la possibilità di ritagliarsi spazio nella Fiorentina. Per questo Piccoli vuole sfruttare il ritiro al Viola Park per mettersi in mostra e convincere lo staff viola, mentre il club biancoceleste resta alla finestra. Lo scrive Repubblica.

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