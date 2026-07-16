Repubblica: "La Lazio piomba su Piccoli ma il centravanti vuole convincere la Fiorentina"
Il calciatore sente di potersi ancora ritagliare spazio nella Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2026 09:34
La Lazio continua a seguire con interesse Roberto Piccoli, ma l’attaccante non sembra intenzionato a forzare la mano. Il giocatore sente di avere ancora la possibilità di ritagliarsi spazio nella Fiorentina. Per questo Piccoli vuole sfruttare il ritiro al Viola Park per mettersi in mostra e convincere lo staff viola, mentre il club biancoceleste resta alla finestra. Lo scrive Repubblica.