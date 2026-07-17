Gazzetta: “Troppi centrocampisti se arriva Oulai, la Fiorentina prima deve pensare a qualche uscita”
La trattativa procede ma resta da definire
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2026 09:06
La trattativa tra Fiorentina e Trabzonspor per Christ Inao Oulai procede, ma resta da definire. Se dalla Turchia viene data praticamente per conclusa, al Viola Park prevale la prudenza. Il club viola continua a lavorare per trovare l'intesa definitiva ed è disposto a investire una cifra vicina ai 30 milioni di euro per il centrocampista ivoriano.
L'eventuale arrivo di Oulai renderebbe inoltre molto affollato il centrocampo della Fiorentina, dove sono già presenti Fagioli, Mandragora, Ndour, Brescianini, Fabbian, Atta e Sohm. Per questo motivo il club dovrà prima valutare alcune uscite per riequilibrare il reparto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.