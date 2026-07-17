Corriere Fiorentino: "Fagioli e Kean via solo per offerte monstre, si attendono offerte per Dodò e Gud"

Il punto sulle trattative in uscita della Fiorentina

Le vie del mercato sono infinite e non si sa come reagirebbe la Fiorentina davanti a una super offerta (dai 30 milioni in su) per Fagioli. Nelle intenzioni di club e allenatore però, Nicolò è al centro del progetto.

Centrocampo, quindi, ma non solo. Va da sé che poi ci sarà da concentrarsi sugli esterni e Bakayoko (Lipsia) è in cima alla lista. Sapendo di dover ancora operare molto in entrata, e non avendo (contrariamente a quello che si potrebbe pensare visti i movimenti fatti) un budget clamoroso, per Paratici è tempo di mettere fieno in cascina.

Tradotto: vendere.

Con la speranza che Moreno e Valentini accettino le offerte di Wrexham e Gremio (sarebbero circa 12 milioni di introito) e in attesa di proposte all'altezza per Dodò e Gud. A proposito. Sul primo il Napoli resta in pole ma dalla Premier sono arrivati sondaggi di Nottingham e Newcastle. E Kean?

La clausola è scaduta, ma davanti a offerte da 40 milioni la Fiorentina potrebbe sedersi. Cinque colpi, 2-3 operazioni in ghiaccio e cessioni. Il mercato viola non si ferma.