Nazione sicura: “Oulai vorrebbe la Fiorentina, ma che intrigo! Affare fatto? Macché anche se ore importanti”

La storia già complessa da giorni, si è arricchita di un ulteriore colpo di scena

Una matassa da sbrogliare. Di quelle particolarmente intricate. Da una parte la Fiorentina, dall'altra il Trabzonspor. E in mezzo c'è Christ Inao Oulai che non vedrebbe (condizionale più che mai d'obbligo) l'ora di sbarcare a Firenze. La storia, già complessa di suo ormai da giorni, si è arricchita di un ulteriore colpo di scena. Nel tardo pomeriggio il cielo pareva rasserenarsi in modo definitivo, con le dichiarazioni del vice presidente del Trabzonspor a far immaginare la linea del traguardo. «Lasceremo partire Oulai. Abbiamo trovato un accordo di massima con la Fiorentina. Attendiamo che il giocatore definisca i dettagli del suo contratto. Credo che il trasferimento si concretizzerà nel giro di pochi giorni».

Affare fatto? Macché. In questa partita a ping pong dalle parti del Viola Park nessuno ha confermato. Rimane il forte interesse per il centrocampista ivoriano, ma da qui a immaginarlo a Firenze nel giro di poche ore ce ne corre. Almeno stando a quel che filtra dal centro sportivo viola. In Turchia invece procedono spediti. Lo abbiamo raccontato, svelando anche le cifre: 26 milioni di parte fissa, 4 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita tra il 10 e il 15%. Resta un alone di mistero. Oltre la volontà di Oulai di trasferirsi in Italia. Le prossime ore saranno comunque importanti perché il Trabzonspor ha fatto una mossa ufficiale - le parole del vice presidente - che difficilmente non avrà peso nella trattativa. Lo scrive La Nazione.