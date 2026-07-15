Repubblica su Thorstvedt: “Piace alla Fiorentina, Sassuolo disposto ad accettare eventuali contropartite”
Il norvegese può arrivare solo con una formula alternativa
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2026 09:37
Gli importanti investimenti già effettuati dalla Fiorentina per il reparto, però, impongono alcune valutazioni economiche. Per questo motivo l'arrivo di Thorstvedt potrebbe concretizzarsi soltanto attraverso una formula alternativa, con il Sassuolo disposto ad accettare eventuali contropartite tecniche nell’ambito dell'operazione. Lo riporta Repubblica.