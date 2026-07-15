Repubblica: “Non è tramontata la pista Koleosho ma l’inserimento del Paris ha creato malumore alla Fiorentina”

L’inserimento del Paris ha complicato il piano dei gigliati

Non è invece completamente tramontata la pista che conduce a Luca Koleosho. L'inserimento del Paris FC ha però complicato i piani della Fiorentina e avrebbe anche generato un certo malumore all'interno del club viola. La sensazione, infatti, era quella di essere ormai vicini alla chiusura dell'operazione, tanto da immaginare già il giocatore a disposizione di Grosso per il ritiro estivo. Lo scrive Repubblica.