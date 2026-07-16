Nazione evidenzia: "Kean ormai del tutto recuperato. In dubbio la sua presenza con la Primavera"
L'attaccante ha svolto la prima parte della seduta insieme ai compagni, la seconda a parte
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2026 09:13
Situazione diversa per Moise Kean: l'attaccante (ormai del tutto recuperato) ha svolto la prima parte della seduta insieme ai compagni, partecipando anche agli esercizi con cambi di direzione e contrasti, mentre nella seconda metà dell'allenamento ha proseguito il lavoro a parte con un preparatore.
La sua presenza nell'allenamento congiunto di domenica con la Primavera (ore 18) resta quindi in dubbio. Per il resto, si sono viste gambe inevitabilmente pesanti dopo i primi intensi carichi di lavoro, ma anche una squadra che appare ogni giorno più in sintonia con Grosso. Lo scrive La Nazione.