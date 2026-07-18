Repubblica su Oulai e Fagioli: "Per Paratici e Grosso sono complementari e non alternative"

Si arricchisce di qualità la mediana della Fiorentina

Oulai diventerà una nuova pedina del centrocampo di Grosso, andando ad arricchire di qualità una mediana pensata per una squadra di palleggio. E qui entra in scena l'aspetto tecnico tattico: per quanto in un primo momento l'acquisto di Oulai poteva essere visto come un prologo all'addio di Fagioli, in realtà nella testa di Grosso e Paratici i due sono complementari e non alternative. In sostanza un centrocampo di qualità in cui la struttura fisica è volta al fraseggio e alle doti tecniche, con un cambio di paradigma importante rispetto al passato. Lo scrive Repubblica.