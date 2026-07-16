La corsa agli abbonamenti è partita con il piede giusto. Nazione: "Superati i 7 mila rinnovi"

L'obiettivo entro fine settimana è arrivare a quota 10 mila rinnovi

La corsa è partita con il piede giusto. A tre giorni dall'apertura della campagna abbonamenti della Fiorentina, ancora nella fase di prelazione riservata ai vecchi tesserati (sarà attiva fino al 20 luglio), sono già state oltre 7.000 le tessere rinnovate. Un dato che conferma il forte legame tra la squadra e la sua gente, con lunghe code ai Fiorentina Point e un flusso costante di tifosi intenzionati a garantirsi il proprio posto al Franchi, che sarà anche nella prossima stagione interessato dai lavori di ristrutturazione.

La società guarda adesso al prossimo traguardo: l'obiettivo è raggiungere entro la fine della settimana quota 10.000 rinnovi, soglia simbolica che darebbe ulteriore slancio alla campagna. Nella passata stagione gli abbonamenti furono 13.478: il cammino è ancora lungo, ma la risposta della piazza lascia già intravedere segnali più che incoraggianti. Lo scrive La Nazione.