Tuttosport rivela: “La Fiorentina pensa a Pinamonti del Sassuolo per il dopo Piccoli”
Piccoli è stato sondato dalla Lazio
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2026 09:21
La Fiorentina dopo aver ceduto il laterale sinistro Gosens allo Schalke (prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni), come esterno offensivo punta Bakayoko (Lipsia) e pensa a Pinamonti (Sassuolo) al posto di Piccoli. Quest'ultimo appare tra coloro che possono partire ed è stato sondato dalla Lazio insieme a Kennedy (Fluminense). Lo scrive Tuttosport.