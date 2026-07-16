Nazione rivela: "Ha creato un po' di confusione la seconda offerta presentata per Arokodare"

Oulai e Arokodare? Il club gigliato deve scegliere

La seconda offerta presentata al Wolverhampton per l'attaccante Tolu Arokodare ha contribuito a creare un po' di confusione anche alla voce ‘slot' per gli extracomunitari. Ieri sui social e non solo se n'è fatto un gran parlare, ma la realtà è che la Fiorentina (come gli altri club italiani) ne può tesserare solo due per ogni stagione.

Avendo utilizzato il primo slot per Viery ne rimane un altro condizionato (2 gare in lista con la propria nazionale nell'ultimo anno o cinque presenze in carriera). Condizione che soddisfano sia Oulai che Arokodare (un altro che vuole la Fiorentina a tutti i costi), ma il club gigliato non può tesserarli entrambi. A questo punto si impone una scelta. Lo scrive La Nazione.

