Nazione: "Gosens lascerà la Fiorentina ma Schalke 04 destinazione tiepida"

Gosens via, la scelta è stata fatta a inizio estate

I social dei tifosi viola sono già pieni di video e immagini di Robin Gosens. Ormai tutti hanno capito che l’esterno tedesco non farà più parte della Fiorentina nella prossima stagione. «Grazie Robin» è il messaggio più ripetuto. Con un misto d’amarezza e dispiacere comune probabilmente anche al calciatore.



La scelta della Fiorentina è stata fatta a inizio estate. La fine del percorso viola per lui non è una novità. Ma la notizia della mancata convocazione per il ritiro di questa sera (al via con la cena di squadra e da domattina inizieranno gli allenamenti) ha rattristato diversi tifosi. Perché Robin non è mai stato uno come gli altri.

La sua prima stagione in viola è stata ottima. Gol, assist e una corsia sinistra percorsa avanti e indietro centinaia di volte. Gli ultimi mesi sono stati più difficili, a livello di squadra e sul piano degli acciacchi. Che hanno pesato nella valutazione della Fiorentina. Venerdì e ieri Gosens ha raggiunto il Viola Park per allenarsi in solitaria in attesa di capire come evolverà la trattativa con lo Schalke 04. Destinazione tiepida. Lo riporta La Nazione.