Corriere dello Sport: "Moreno va al Wrexham, Richardson al Le Havre. Gosens oggi visite mediche con lo Schalke 04"

I movimenti in uscita della Fiorentina: accordo con il Wrexham per Moreno, Richardson è pronto ad andare al Le Havre. Finita l'avventura di Gosens, oggi visite mediche con lo Schalke 04.

IL GAP. Tra entrate e uscite si registra un passivo di 28 milioni, motivo per cui l’obiettivo è sistemare gli esuberi a cominciare dal più richiesto: Matias Moreno. Il difensore argentino, rientrato dal prestito al Levante, può andare al Wrexham che ha già raggiunto un accordo coi viola per l'acquisto a titolo definitivo sulla base di 8,5 milioni più il 50% della futura rivendita che rimarrebbe alla Fiorentina. La palla passa al calciatore, il quale dovrà prendere una decisione. Non solo. Amir Richardson è in procinto di andare al Le Havre in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni.



GOSENS VIA. Stesso discorso per Robin Gosens, che dopo due anni lascerà la Fiorentina. Oggi sono previste le visite mediche con lo Schalke 04, dove andrà in prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni. Per il terzino tedesco c’era la stata la possibilità di andare al Fenerbahce o al Siviglia, ma alla fine ha preferito la squadra per cui ha sempre fatto il tifo. La società viola si libererà, così, del suo ingaggio da 2 milioni netti a stagione. Pure Nicolas Valentini è vicino alla cessione: su di lui c’è il Gremio, che è pronto a prelevarlo per 3,5 milioni di euro.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport