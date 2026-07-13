Corriere dello Sport: "Nel ritiro viola mancano ancora tutti gli esterni. Si seguono Lang e Bakayoko"

Ancora niente esterni per la Fiorentina. Sempre d'attualità i nomi di Lang e Bakayoko, ma da vedere un possibile ritorno di Solomon o altri nomi a sorpresa



AIR VIOLA. Ricapitolando, nella settimana che inizia con il primo giorno di ritiro e che entro domenica porterà di sicuro altre novità nel gruppo di Grosso, le cose da mettere in fila sono queste: età media abbassata parecchio (i nuovi in quattro fanno ottantanove anni), difesa rifatta e non è ancora finita, centrocampo impreziosito da un elemento che poteva stare benissimo in una big della Premier League, e del mercato estivo che sta alzando il livello d’entusiasmo a Firenze manca il più e il meglio, cioè i rinforzi sulle fasce in attacco per dare davvero forma al 4-3-3. Sarà questo il sistema di gioco di riferimento intorno a cui Fabio Grosso imposterà la squadra viola tatticamente.

E di ali d’attacco nei convocati che cominciano il ritiro, al momento non ce n’è nemmeno una per ruolo e caratteristiche, escluso Gudmundsson adattato nel 4-3-3 che ala non è e lì non ci può stare, come ha sottolineato lo stesso tecnico romano nella sua conferenza stampa di presentazione.

Quindi, anno zero e ambizioni tornano di moda con prepotenza, non soltanto per il numero cospicuo di innesti da fare: per i quattro esterni offensivi si va da Bakayoko a Volpato passando per Lang oltre al ritorno di Solomon, ma non è detto che non spuntino un altro paio di nomi ad effetto, anzi: la Fiorentina e Paratici stanno abituando molto bene i tifosi viola.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport