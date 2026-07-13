Nazione: "Thorstvedt alla Fiorentina? Forse anche due contropartite per colmare la richiesta del Sassuolo"
Ora che la Norvegia è fuori dal Mondiale, la trattativa può entrare nel vivo
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2026 10:24
Thorstvedt, la cui trattativa - adesso che la Norvegia è fuori dal Mondiale - può entrare nel vivo. Avuto da tempo l'ok del centrocampista, c'è da colmare la richiesta del Sassuolo con anche una (o forse due) contropartite tecniche. Si è già parlato di Sohm, Brescianini (che piace molto anche al Bologna) e Kospo. Lo riporta La Nazione.