Nazione: "Thorstvedt alla Fiorentina? Forse anche due contropartite per colmare la richiesta del Sassuolo"

Ora che la Norvegia è fuori dal Mondiale, la trattativa può entrare nel vivo

Thorstvedt, la cui trattativa - adesso che la Norvegia è fuori dal Mondiale - può entrare nel vivo. Avuto da tempo l'ok del centrocampista, c'è da colmare la richiesta del Sassuolo con anche una (o forse due) contropartite tecniche. Si è già parlato di Sohm, Brescianini (che piace molto anche al Bologna) e Kospo. Lo riporta La Nazione.