Nazione: “Grosso inizia a costruire il suo 4-3-3 e cerca soluzioni. Gudmundsson provato esterno a sinistra”

La Fiorentina non ha rallentato nonostante i 40 gradi

Il termometro sfiorava i 40 gradi, ma la Fiorentina ha scelto ugualmente di non rallentare (nonostante gambe palesemente già molto pesanti). Nel giorno più caldo della settimana il Viola Park è stato teatro di un'altra seduta intensa per la squadra di Fabio Grosso, osservata da circa 200 tifosi molti dei quali con lo sguardo (abbastanza preoccupato) rivolto anche alle vicende di mercato e alla trattativa che potrebbe portare in viola Christ Oulai. Dal campo in realtà non sono arrivate particolari novità rispetto ai giorni scorsi: Moise Kean ha lavorato ancora con il gruppo, fermandosi soltanto al momento della partitella finale secondo il programma di gestione concordato (difficile che possa prendere parte ai test che andranno in scena a Bagno a Ripoli tra domani e mercoledì prossimo).

Passo avanti invece per Alex Jimenez, che per la prima volta ha preso parte anche al mini-match conclusivo mostrando già una discreta condizione. Proprio nella sfida finale si è messo in evidenza Giovanni Fabbian, tra i più brillanti della seduta. Le indicazioni più interessanti sono arrivate se non altro dagli esperimenti tattici di Grosso: in attesa di rinforzi sugli esterni, il tecnico ha continuato infatti a cercare nuove soluzioni per il suo 4-3-3: Brescianini è stato proposto a sorpresa da terzino sinistro, il giovane Deli (centrocampista di ruolo) è stato provato da ala mancina mentre Gudmundsson è tornato ad agire largo a sinistra, posizione già ricoperta nella passata stagione.

Oggi alle 17.30 è in programma l'ultima seduta prima dell'allenamento congiunto di domenica alle 18 contro la Primavera, che sarà articolato in tre tempi da 30' ciascuno. Lo scrive La Nazione.