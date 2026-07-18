Nazione: “Mercato? Mancano un terzino sinistro, una mezzala destra e almeno quattro esterni offensivi”

Grosso aspetta sopratutto presto gli esterni per far decollare il suo 4-3-3

Detto dell'intricato affare Oulai (se confermato, estrometterebbe qualsiasi altro extracomunitario a cominciare da Arokodare per il quale si era mosso Paratici), il mercato della Fiorentina non può di certo dirsi concluso. Anzi, da ora in avanti sono attese diverse operazioni sul doppio fronte delle entrate e delle uscite. Note le caselle ancora da riempire. Terzino sinistro, mezzala destra e una batteria di almeno quattro esterni offensivi. E Fabio Grosso aspetta proprio questi ultimi a strettissimo giro di posta per far decollare il suo 4-3-3. Lo riporta La Nazione.