Gazzetta: "Fiorentina su Arokodare, ma ancora nessun affondo. Pesa il tema slot extracomunitari"

Ci sono stati già contatti con il centravanti nigeriano

Tra i nomi seguiti dalla Fiorentina per l'attacco c’è Tolu Arokodare, centravanti nigeriano del Wolverhampton, per il quale ci sono già stati contatti. Fabio Paratici lo tiene in considerazione, ma al momento non ha ancora deciso di affondare il colpo, in attesa di capire come evolverà il mercato offensivo. A pesare è anche il tema degli slot extracomunitari. Dopo l’arrivo di Viery, alla Fiorentina resta una sola casella disponibile. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.