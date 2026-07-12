Nazione sicura: "Troppa distanza per Oulai, il Trabzonspor vuole 40 milioni"

La Fiorentina al massimo potrebbe spingersi oltre i 20 milioni più bonus

Occhio a Christ Inao Oulai del Trabzonspor. Su questo però bisogna essere precisi e ripartire dal fatto che la Fiorentina ha detto e ribadito che Oulai non è un obiettivo di mercato. Preso nota del concetto fatto trapelare dai dirigenti viola, ecco che in Turchia si continua a scrivere, ripetere e annunciare che Oulai a Firenze può e potrà arrivare e che se la Fiorentina dovesse presentarsi al tavolo con una offerta adeguata alle pretese del Trab, il giocatore sarà ceduto.

Due o tre cifre per capire meglio la situazione? Il primo prezzo di Oulai secondo il club turco sarebbe di 40 milioni. Cifra monstre (per chiunque). Ipotizzando così che la Fiorentina potrebbe provare a spingersi magari oltre i 20 milioni (più un buon bonus), le parti rimangono obiettivamente distanti. Ma il mercato è ancora lungo. Molto lungo. Lo scrive La Nazione.