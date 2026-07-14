Corriere dello Sport: "Paratici in pressing su Oulaï, il Trabzonspor chiede 25 milioni, i viola si fermano a 17-18"

Nonostante le varie smentite del club, si rincorrono le voci sul centrocampista. Secondo il giornale di Ivan Zazzaroni, la Fiorentina offrirebbe al massimo 17-18 milioni.

Mettere insieme il centrocampo del futuro per essere competitivi subito nel presente: è il progetto di Paratici nella (ri)costruzione della Fiorentina di oggi e di domani, e per questo ha puntato forte sul mercato alla ricerca dei rinforzi che servono a realizzarlo. Atta è stato il colpo d’autore che vale più di una riprova, adesso l’obiettivo si chiama Christ Inao Oulai e va ad inserirsi nell’assunto di partenza per dargli una spinta incredibile: l’ivoriano tra Ndour a destra e il francese ex Udinese a sinistra. Se questo non è un centrocampo super, qual è?

QUOTA VENTICINQUE. Progetto realizzato per due terzi, serve l’ultimo terzo e il direttore sportivo ci sta lavorando con metodo e costanza che appartengono a una priorità o quasi. Caccia non semplice, anzi piuttosto complessa e resa tale dalle solite condizioni economiche che vanno a comporre un affare di rilievo. Vale la pena di ricordarle: il Trabzonspor chiede venticinque milioni, la Fiorentina vuole stare un gradino sotto - diciamo tra i diciassette e i diciannove - applicando la formula d’acquisto usata con efficacia proprio per Atta: ovvero prendersi il 70 per cento del cartellino, lasciare il 30 sulla futura rivendita al club turco e magari aggiungere gli “sconti” per salire con la percentuale di proprietà, abbassando in sincrono quella a favore del Trabzonspor.

Nel contempo, il club viola deve anche stare attento ai tentativi di altre società ugualmente interessate a Oulai, tipo Lipsia e Nottingham Forest, tanto per fare due nomi di chi ci sta provando, ma lo può fare con un piccolo, grande vantaggio: i favori del calciatore. Non ancora convinto del tutto a scegliere Firenze, però abbastanza convinto sì che sia la scelta migliore tra le tre, o quante sono, ed è un vantaggio che Paratici cercherà di sfruttare nella trattativa. Di sicuro non manca molto, in mezzo a difficoltà che sono state appena raccontate e sono note, di sicuro il progetto è quello e la Fiorentina c’è sopra con determinazione.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport