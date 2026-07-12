Fiorentina inarrestabile, Nazione svela: "Oso a breve arriverà a Firenze. Offerta da 12 milioni al Siviglia"

Il terzino sinistro è pronto a firmare un quinquennale

Chiuso per Jimenez il weekend del mercato viola è concentrato su Oso. L’esterno del Siviglia dovrebbe sbarcare a Firenze a breve visto che la Fiorentina ha già incassato il suo sì. Doppio passaporto (spagnolo e argentino), classe 2003 il terzino sinistro è pronto a firmare un contratto per le prossime cinque stagioni. Che cosa manca perché l’affare diventi ufficiale? Che il Siviglia accetti (e lo farà) la proposta economica viola, ovvero i 12 milioni che Paratici e Goretti hanno deciso di spendere per il suo cartellino. Lo scrive La Nazione.