Corriere dello Sport: “Gud spinge per la convocazione ma sarà decisiva la rifinitura. Filtra ottimismo”

L’unico assente certo resta Tariq Lamptey, che tornerà solo a marzo. Per il resto, arrivano segnali incoraggianti. Albert Gudmundsson prosegue il recupero dal trauma distorsivo alla caviglia sinistra. L’islandese spinge per essere convocato e la rifinitura sarà decisiva, ma al Viola Park filtra ottimismo. Sempre più probabile anche la presenza di Daniele Rugani, che ha superato l’infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori per due mesi. L’ex Juventus è pronto almeno per la panchina, all’esordio davanti al pubblico viola.

Tra i pali tornerà David De Gea, rimasto a Firenze in settimana per una sub-lussazione al terzo dito della mano sinistra. Problema superato anche per Solomon, fermato dall’influenza nei giorni scorsi. A disposizione pure Dodo e Kean, gestiti per evitare ricadute e ora pronti per il derby dell’Arno. Vanoli scioglierà gli ultimi dubbi nelle prossime ore, ma la Fiorentina si avvicina al Pisa con fiducia e con un gruppo quasi al completo. Lo scrive il Corriere dello Sport.