FORMAZIONE FIORENTINA: RUGANI IN DIFESA, RANIERI TERZINO SINISTRO E PARISI A DESTRA

La Fiorentina giocherà questa sera alle 20:45 al Bluenergy stadium per la sfida di campionato contro l'Udinese di Kosta Runjaic. I viola dovranno fare a meno di Solomon che ha rimediato una lesione tr...

La Fiorentina giocherà questa sera alle 20:45 al Bluenergy stadium per la sfida di campionato contro l'Udinese di Kosta Runjaic. I viola dovranno fare a meno di Solomon che ha rimediato una lesione tra il 1 e il 2° grado al retto femorale. Assente anche Dodò che ha rimediato una squalifica per somma di ammonizioni. Queste dunque le scelte di Vanoli per la partita di oggi:

Fiorentina (4-3-3): De Gea, Parisi, Pongracic, Rugani, Ranieri, Fagioli, Mandragora, Brescianini, Harrison, Kean, Gudmundsson