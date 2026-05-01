Fiorentina senza centravanti di ruolo. Nazione: “Giocherà ancora Gudmundsson falso nove”

Contro il Sassuolo Gud non è dispiaciuto anche se non è stato concreto

Vanoli prova così a recuperare qualche pezzo importante della sua squadra in vista della volata finale del campionato. In un periodo pieno di impegni ha dovuto fare i conti con assenze di cui avrebbe fatto volentieri a meno. Anche all'Olimpico - con ogni probabilità - dovrà rinunciare in partenza a un centravanti di ruolo. In questo senso la candidatura di Gudmundsson da falso nove sarà riproposta. Contro il Sassuolo non è dispiaciuto anche se non è riuscito a essere concreto. Lo riporta La Nazione.